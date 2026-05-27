Криминал

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже в Клинцах

2026, 27 мая 10:50
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию сообщил директор магазина самообслуживания в городе Клинцы. Ночью в торговый зал, повредив входную дверь, забрался вор. Злоумышленник похитил спиртное и сигареты. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении. 37-летний житель Клинцов уже был судим за кражи, грабеж, угон и умышленное причинение вреда здоровью. Похищенные товары полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

