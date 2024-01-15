Брянский следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве
Следователи предъявили обвинение жителю Брянска, подозреваемому в убийстве приятеля под Новый год. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинение смертельных травм. В преступлении подозревают 44-летнего жителя города Брянска.
По версии следователей, вечером 30 декабря 2023 года мужчина пил в гостях у знакомого. приятели поссорились. Фигурант ножом ударил хозяина квартиры в грудь и шею. Потерпевший умер на месте.
Подозреваемый ранее уже был судим за убийство. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
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