Брянский суд лишил 17 человек дипломов о высшем образовании

Суд Брянска лишил 17 человек дипломов о высшем образовании, полученных за взятки преподавателю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Советского района Брянска выявили нарушение законодательства об образовании. Так, 17 студентов Брянского государственного инженерно-технологического университета передали преподавателю деньги за получение положительных оценок по курсовой работе и экзамену. Затем они же без прохождения государственной итоговой аттестации получили дипломы.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании документов недействительными. Высшая инстанция потребовала уничтожить дипломы.