Брянский суд наложил арест на полученную от сбыта наркотиков криптовалюту

Суд Брянской области наложил арест на криптовалюту, полученную от сбыта наркотиков. Об этом сообщили в регионе прокуратуре.

Брянские следователи расследуют уголовное дело о торговле наркотиками. В преступлении подозревают 36-летнего жителя Брянска.

Следователи изъяли у мужчины ноутбук, в котором обнаружили сведения о криптовалютном счёте и мастер-ключе к нему для совершения операций. На счете хранится 1,20850758 btc, что эквивалентно 7,5 млн рублей.

Советский районный суд Брянска по ходатайству следователей наложил арест на криптовалюту, поскольку она могла быть получена в результате преступления.