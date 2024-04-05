Брянский суд назначил условное наказание супругам за торговлю контрафактным сигаретами

Брянский суд назначил условное лишение свободы супругам за торговлю контрафактным сигаретами в Унече. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о хранении и продаже немаркированных табачных изделий. Приговор выслушали 47-летний житель Унечского района и его 52-летняя супруга.

С ноября 2022 года по март 2023 года пара торговала контрафактными сигаретами в магазине около городского рынка Унечи. Полицейские изъяли из незаконного оборота более семи тысяч пачек, стоимостью более 800 тысяч рублей.

Суд назначил виновным условное лишение свободы и 120 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.