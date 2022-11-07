Брянский суд не смягчил наказание альфонсу-мошеннику

Брянский суд отказался заменить наказание мошеннику, обманувшему 13 женщин. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрел ходатайство 42-летнего осужденного о смягчении наказания. В 2020 году мужчину на семь лет лишили свободы.

Шесть лет он втирался в доверие к женщинам, а потом просил в долг деньги или имущество. Жертвы даже брали на себя кредиты, чтобы помочь альфонсу. Мошенник похитил более 10 миллионов рублей у 13 женщин.

Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Постановление не вступило в законную силу.