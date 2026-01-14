Брянский суд обязал уничтожить полученный за взятку диплом об образовании

Брянский суд обязал уничтожить диплом среднем профессиональном образовании, полученный за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Стародубского района выявили нарушение исполнения законодательства об образовании. Проверяющие установили, что студент аграрного техникума получил диплом государственного образца без фактической подготовки выпускной квалификационной работы. Он дал взятку преподавателю за выполнение от его имени работы и снисхождение на итоговом экзамене. Педагог был осужден.

Прокурор обратился в суд с иском о признании диплома недействительным. Высшая инстанция требования удовлетворила и обязала уничтожить документ.