Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд обязал уничтожить полученный за взятку диплом об образовании

2026, 14 января 11:24
Брянский суд обязал уничтожить полученный за взятку диплом об образовании
Источник фото

Брянский суд обязал уничтожить диплом среднем профессиональном образовании, полученный за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Сотрудники надзорного ведомства Стародубского района выявили нарушение исполнения законодательства об образовании. Проверяющие установили, что студент аграрного техникума получил диплом государственного образца без фактической подготовки выпускной квалификационной работы. Он дал взятку преподавателю за выполнение от его имени работы и снисхождение на итоговом экзамене. Педагог был осужден.

Прокурор обратился в суд с иском о признании диплома недействительным. Высшая инстанция требования удовлетворила и обязала уничтожить документ.

Метки: ,

Читайте также

Брянский губернатор встретился с руководителем АПХ «Мираторг»
14 января 12:51
Брянский губернатор встретился с руководителем АПХ «Мираторг»
«Десна» из Жуковки выиграла чемпионат «Ночная хоккейная лига»
14 января 12:22
«Десна» из Жуковки выиграла чемпионат «Ночная хоккейная лига»
Кражу семи подушек раскрыли брянские стражи порядка
14 января 10:42
Кражу семи подушек раскрыли брянские стражи порядка

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13858) брянск (6730) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2001) уголовное дело (1950) Александр Богомаз (1780) суд (1777) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1010)