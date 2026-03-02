Лжебанкиры похитили более 15 миллионов рублей у брянцев

Лжебанкиры похитили более 15 миллионов рублей у брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 13 сообщений жителей Брянской области. Они лишились 15 955 000 рублей.

Самый крупный преступный «улов» у злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали своих жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами сообщали конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Некоторые собеседники переводили сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт. Всего у четырёх брянцев лжебанкиры похитили 15 140 000 рублей.