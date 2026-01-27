Брянский суд обязал жителя Челябинской области вернуть похищенные мошенникам у пенсионерки сбережения

2026, 27 января 13:01

Брянский суд обязал владельца счёта из Челябинской области вернуть похищенные мошенникам у пенсионерки 137 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 2024 года пожилая жительница Красногорского района попалась на удочку телефонных мошенников. По указанию злоумышленника пенсионерка перевела на подконтрольный ему банковский счёт 137 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили личность владельца счета. Сбережения пенсионерки попали к жителю Челябинской области. Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о взыскании с владельца счета всей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требование удовлетворила.