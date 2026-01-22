Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

Новый корпус детской школы искусств №10 торжественно открыли в Брянске

2026, 22 января 17:02
Новый корпус детской школы искусств №10 торжественно открыли в Брянске. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Фокинском районе Брянска торжественно открыли новый корпус детской школы искусств №10. В церемонии принял участие губернатор региона Александр Богомаз. 

«Я благодарю преподавателей, которые работают с детьми. Это тяжелейший труд — из ученика вырастить будущего певца, музыканта, художника, передать ему свои знания. Нужно время и терпение, чтобы достичь высоких результатов. Именно наши дети — будущая смена, они будут развивать нашу страну и двигать ее вперед. И сохранять культуру, которая создавалась не одно столетие», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона также вручил руководителю детского фольклорного ансамбля «Лукошко» сертификат на покупку концертных костюмов.

Пристройку к ДШИ №10 возвели по госпрограмме  «Развитие культуры и туризма в Брянской области» нацпроекта «Культура». Специалисты возвели новое здание и соединили его теплым переходом со старым. Также для новых классов и концертного зала купили оборудование, мебель и музыкальные инструменты. На преображение потратили более 130 млн рублей.

