Кражу трёх дорогостоящих телефонов раскрыли полицейские в Клинцах

2026, 27 января 10:01

Курьера маркетплейса подозревают в краже трёх дорогостоящих телефонов в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Следователи следственного отдела «Клинцовский» завершили расследование уголовного дела о крупной краже. Правоохранители выяснили, что осенью прошлого года 18-летний житель Клинцов подрабатывал курьером в пункте выдачи заказов популярного маркетплейса. Парень подменил три телефона на заранее купленные муляжи. Подделку покупатели впоследствии оформили как «возврат». Ущерб составил 205 тысяч рублей

Молодому человеку предъявили обвинение. Ущерб он возместил.