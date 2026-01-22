Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Житель Почепа отправился в колонию за нападение с ножом на полицейского

2026, 22 января 13:18
Житель Почепа отправился в колонию за нападение с ножом на полицейского
Житель Почепа  отправился в колонию за нападение с ножом на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применение насилия в отношении сотрудника полиции. Приговор выслушал житель города Почеп. 

Вечером 20 октября 2025 года пьяный фигурант был в квартире у своего родственника в доме по улице Бориса Калькова. Он разбил два оконных стекла. На вызов хозяина жилища приехали полицейские. Правоохранители предложили нарушителю проследовать в отдел. Но мужчина схватил кухонный нож и ударил одного из стражей порядка. 

Полицейские задержали нападавшего. Стражу порядка оказали помощь медики.

Суд приговорил виновного к году и девяти месяцам в колонии общего режима.

