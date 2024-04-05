Брянский суд ограничил свободу виновного в ДТП водителя

Брянский суд на два года ограничил свободу водителя, виновного в ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движении, повлёкшее причинение вреда здоровью. 1 августа 2023 года на автодороге «Брянск-Новозыбков-Мглин» водитель «УАЗ 390945» выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в «ВАЗ 21150». Водитель «ВАЗа» получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил фигурант к двум годам ограничения свободы, а также лишил прав на тот же срок. Решение не вступило в законную силу.