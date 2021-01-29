Брянский суд оштрафовал гражданина Узбекистана на 20 тысяч за попытку взятки

По информации прокуратуры Брянского района, 32-летний гражданин Узбекистана обвиняется в попытке дать взятку полицейскому.

В августе 2020 года сотрудники ДПС ГИБДД России в Брянске остановили молодого человека. Он был не пристегнут.

Тогда мужчина предложил тысячу рублей взятки. Однако, инспектор ДПС отказался и сообщил сотрудникам полиции, которые пресекли незаконные действия автомобилиста-нарушителя.

С учетом личности обвиняемого, суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей.

Напомним, брянские полицейские задержали продавцов немаркированных сигарет.