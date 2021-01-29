Троих контрабандистов из Климовского района осудят за попытку провезти табак

По информации прокуратуры Брянской области, трое жителей Климовского района области обвиняются в попытке незаконно перевезти через таможенную границу табак в крупном размере.

С целью прибыли подозреваемые с октября 2019 года по январь 2020 года вместе с гражданами Украины пытались незаконно переместить через государственную границу России на Украину сигареты производства республики Беларусь стоимостью свыше 6 миллионов рублей.

Подозреваемые заключены под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Климовский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы со штрафом до 2 миллионов рублей.

Ранее брянские полицейские задержали продавцов немаркированных сигарет.