Брянский суд оштрафовал водителя за взятку инспекторам ДПС

Брянский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей водителя за взятку инспекторам ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель областного центра.

27 февраля 2024 года в Брянском районе мужчину за рулём автомобиля остановили инспекторы ДПС. Водитель оказался нетрезв. Желая избежать привлечения к административной ответственности он решил подкупить сотрудников. Инспекторам он передал 20 тысяч рублей. Но стражи порядка деньги не взяли.

Суд оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.