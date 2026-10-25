Брянская команда выиграла первенство по спортивному программированию

2026, 25 октября 15:37

Брянская команда выиграла первенство России по спортивному программированию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Красноярске завершился чемпионат и первенства России по спортивному программированию. Свыше 130 человек в составе 29 команд из 19 регионов сдавали код и защищали свои решения перед экспертами.

На первенстве выступили восемь сборных. Они работали над кейсом от Красноярского края, связанным с развитием региона.

Первое место заняли ребята из Брянской области. Также на пьедестал почёта поднялись представители Донецкой Народной Республики.