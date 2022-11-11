Брянский суд осудил москвича за сбыт шести кило наркотиков

Брянский суд отправил в колонию жителя Москвы за попытку сбыта шести килограмм наркотика мефедрона в трёх регионах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении жителя Москвы. Осенью прошлого года мужчина с помощью «закладок» пытался торговать запрещенными веществами в Тамбовской, Ивановской и Брянской областях.
В Трубчевском районе он положил в тайник более 5 килограмм синтетического наркотика — мефедрона. Но мужчину задержали полицейские. В Тамбовской и Ивановской областей из тайников стражи порядка изъяли по 500 граммов запрещенного вещества.
Суд приговорил виновного к 13 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс рублей. Решение не вступило в законную силу.
09.11.2022 11:54
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
08.11.2022 14:50
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений