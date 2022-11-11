Брянский суд осудил москвича за сбыт шести кило наркотиков

Брянский суд отправил в колонию жителя Москвы за попытку сбыта шести килограмм наркотика мефедрона в трёх регионах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении жителя Москвы. Осенью прошлого года мужчина с помощью «закладок» пытался торговать запрещенными веществами в Тамбовской, Ивановской и Брянской областях.

В Трубчевском районе он положил в тайник более 5 килограмм синтетического наркотика — мефедрона. Но мужчину задержали полицейские. В Тамбовской и Ивановской областей из тайников стражи порядка изъяли по 500 граммов запрещенного вещества.

Суд приговорил виновного к 13 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс рублей. Решение не вступило в законную силу.