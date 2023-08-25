Брянский суд отправил помощницу телефонных мошенников в колонию

Брянский суд отправил на пять лет в колонию жительницу Калужской области, помогавшую телефонным мошенникам обманывать пенсионеров.

Володарский районный суд Брянск рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница Калужской области.

Девушка выступала курьером преступной группы телефонным мошенников. Последние сообщали пенсионерам о якобы попавших в беду родственниках и требовали денег.

В ноябре 2022 года обвиняемая в Орле и Брянске обобрала 11 граждан возрастом от 76 до 87 лет. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.

Суд приговорил виновную к пяти годам в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски всех пострадавших о взыскании с всей суммы причиненного материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.