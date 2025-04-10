Брянский суд отправил в колонию пенсионера из Волгограда за смертельную аварию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Жуковского района вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 70-летний житель Волгограда.

Днём 15 августа прошлого года на федеральной трассе «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе фигурант за рулём Toyota Land Cruiser 150 при обгоне на встречной полосе врезался в другой автомобиль Toyota Land Cruiser. Водитель встречного автомобиля погиб на место происшествия, а его пассажир получил тяжёлые травмы.

Подсудимый выплатил потерпевшим 1 млн рублей и возместил расходы на лечение и погребение. Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.