Брянский суд отправил в колонию виновного в изнасиловании женщины рецидивиста

Брянский суд отправил в колонию на восемь лет рецидивиста, виновного в изнасиловании женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Клинцы вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании. На скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина. В ночь с 23 на 24 сентября прошлого года мужчина после употребления наркотиков пришёл в дом приятеля. Там была только жена знакомого. Фигурант ударил женщину кулаком в лицо, а затем угрожая ножом, изнасиловал её.

Ранее обвиняемый был судим за покушение на убийство и вышел из тюрьмы в июне 2017 года.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.