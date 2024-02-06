Брянский суд отправил в колонию виновного в изнасиловании женщины рецидивиста
Брянский суд отправил в колонию на восемь лет рецидивиста, виновного в изнасиловании женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд города Клинцы вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании. На скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина. В ночь с 23 на 24 сентября прошлого года мужчина после употребления наркотиков пришёл в дом приятеля. Там была только жена знакомого. Фигурант ударил женщину кулаком в лицо, а затем угрожая ножом, изнасиловал её.
Ранее обвиняемый был судим за покушение на убийство и вышел из тюрьмы в июне 2017 года.
Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.
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