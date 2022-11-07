Брянский суд отправил в СИЗО подозреваемого в ограблении пенсионерки

Правоохранители взяли под стражу рецидивиста, подозреваемого в ограблении 87-летней женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 2 ноября 48-летний житель Стародубского района разбил окно в доме одинокой 87-летней жительницы села Крутая Буда. Мужчина проник внутрь и с применением насилия похитил у пенсионерки более 20 тысяч рублей.

Ранее мужчина был судим. Суд заключил его под стражу на 2 месяца на время следствия.