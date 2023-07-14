Брянский суд озвучил приговор еще одному участнику банды «Саранские» за убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об участии в банде и убийстве нескольких человек. Приговор выслушал 57-летний член банды «Саранские».

Мужчина возглавлял силовое звено группировки. С 2003 года по 2009 год в городе Брянске он вместе с другими участниками совершил четыре убийства. Суд назначил виновному 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Расследование уголовных дел в отношении некоторых участников банды продолжается. Один уже выслушал приговор. А дело лидера банды рассматривается судом.