Брянский суд озвучил приговор по делу о подделке документов приставами

Брянский суд озвучил приговор по делу о подделке документов судебными приставами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В Брянске суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий и подделке официальных документов. На скамье подсудимых оказались двое бывших судебных приставов и директор коммерческой фирмы.
Следователи выяснили, что предприниматель попросил знакомую, которая ранее работала в службе судебных приставов, помочь вернуть деньги, удержанные с организации по исполнительному производству. Женщина обратилась к действующей работнице ФССП. Вместе они сделали поддельные судебные приказы мирового судьи о взыскании 700 тысяч рублей. Нарушение закона пресекли оперативники УФСБ и отделения собственной безопасности УФССП.
Всем троим фигурантам суд назначил условные сроки. Приговор не вступил в законную силу.
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