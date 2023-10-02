Брянский суд озвучил приговор по делу о подделке документов приставами

Брянский суд озвучил приговор по делу о подделке документов судебными приставами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Брянске суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий и подделке официальных документов. На скамье подсудимых оказались двое бывших судебных приставов и директор коммерческой фирмы.

Следователи выяснили, что предприниматель попросил знакомую, которая ранее работала в службе судебных приставов, помочь вернуть деньги, удержанные с организации по исполнительному производству. Женщина обратилась к действующей работнице ФССП. Вместе они сделали поддельные судебные приказы мирового судьи о взыскании 700 тысяч рублей. Нарушение закона пресекли оперативники УФСБ и отделения собственной безопасности УФССП.

Всем троим фигурантам суд назначил условные сроки. Приговор не вступил в законную силу.