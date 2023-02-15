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Брянский суд озвучил приговор бывшему директору сельхоздепартамента

2023, 15 февраля 15:33 Происшествия
Брянский суд озвучил приговор бывшему директору сельхоздепартамента
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Бывший руководитель регионального департамента сельского хозяйства получил восемь лет колонии за взятки. Об этом сообщили в прокуратуре области. 

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о получении крупных взяток бывшим директором регионального департамента сельского хозяйства. С сентября 2019 года по март 2021 года она брал деньги за заключение государственных контрактов с тремя коммерческими организациями. Всего он получил 2 млн 500 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого режима, а также штрафа в полтора миллиона рублей.  Решение не вступило в законную силу.

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