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Брянский суд приговорил к тюрьме виновного во взяточничестве адвоката

2024, 18 мая 11:30 Происшествия
Брянский суд приговорил к тюрьме виновного во взяточничестве адвоката
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Брянский суд приговорил к семи годам тюрьмы и семи миллионам рублей штрафа адвоката, виновного во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о посредничество во взяточничестве и покушении на получение взятки. Приговор выслушал адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов.

В июле 2020 года фигурант по предложению замначальника УМВД России по городу Брянску потребовал у своего знакомого 50 000 долларов или 3,5 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Предприниматель проходил по делу о незаконном обороте немаркированной продукции и организации преступного сообщества. Потерпевший передал адвокату деньги.

А в декабре 2020 года фигурант потребовал у знакомого уже 200 000 долларов или 15 000 000 рублей за те же действия. Потерпевший отказался.

Суд признал адвоката виновным и приговорил к семи годам и четырём месяцам в колонии строго режима и штрафу в 7 млн 44 тысяч 130 рублей. Также на три года он лишился права заниматься адвокатской деятельностью. Приговор не вступил в законную силу.

 

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