Подозреваемого в повреждении иномарки по горячим следам задержали полицейские в Брянске

2026, 20 ноября 18:35

Молодого человека, подозреваемого в повреждении иномарки знакомой, по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Володарского района города Брянска. Неизвестный злоумышленник разбил задние фары иномарки, принадлежащей заявительнице. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступления причастен 25-летний знакомый потерпевшей. Молодого человека задержали. Он пояснил, что после конфликта с девушкой он несколько раз ударил кулаком по фарам автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ущерб фигурант возместил.