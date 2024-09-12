Брянский суд рассмотрел дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Приговор выслушал 47-летний житель областного центра. Он уже был судим за тяжкие преступления и сидит в тюрьме за вымогательство и угон.

В июле 2020 года мужчина был объявлен в преступной среде в Брянской области «положенцем» – главным финансистом в преступной среде региона. Мужчина собирал деньги на нужды криминального мира, оказывал покровительство отбывающим наказание в колониях гражданам и разрешал спорные ситуации.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.