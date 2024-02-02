Брянский суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве

Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 25 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Приговор выслушают 32-летний житель областного центра и 34-летний житель Подмосковья. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.
По версии правоохранителей, в ноябре-декабре 2022 года обвиняемые вместе с двумя подельниками похитили у предпринимателя 11,8 млн рублей. Они пообещали разрешить в его пользу конфликт с партнёром по бизнесу, но делать этого не собирались.
А в феврале прошлого года они пытались получить от другого человека 14 млн рублей чтобы за непривлечение к уголовной ответственности.
Расследование дела в отношении других соучастников продолжается.
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