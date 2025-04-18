Брянский суд рассмотрит дело о подделке решения суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и подделке решения суда. Приговор выслушает 37-летний житель Ульяновска.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый изготовил поддельное решение суда. Он использовал печати Арбитражного суда Брянской области и скачанный из интернета судебный приказ о взыскании с организации денег в счёт исполнения договора. С этим документом фигурант обратился в два банка, обслуживавших расчётные счета фирмы. Кредитная организация перевела на указанный им счёт более 840 тысяч рублей. 421 тысячу фигурант успел обналичить. Остальные деньги были заблокированы банком.

Обвиняемый пояснил, что он случайным образом находил судебные решения в интернете. В 2019 году мужчина был осужден за мошенничество в сфере компьютерной информации. Он освободился из колонии в январе 2023 года.