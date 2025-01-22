Брянский суд рассмотрит дело о получении взяток руководителями мунпредприятия

Брянский суд рассмотрит дело о получении взяток руководителями мунпредприяти. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. В преступлениях обвиняют бывших руководителей МУП КГП «Коммунальное хозяйство».

По версии следствия, с июня 2022 года по март 2024 года фигуранты за общее покровительство и попустительство по службе получили свыше 200 тысяч рублей от лиц, оказывающих услуги населению по погребению умерших.

Кроме этого, в июне 2023 года одна из обвиняемых предложила отбывающему на предприятии наказание в виде обязательных работ гражданину, освободить его от них за ремонт у неё дома. После выполнения работ на сумму более 25 тысяч рублей она предоставила в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об отбытии им наказания.