Брянский суд рассмотрит дело о смертельном ДТП

Перед судом предстанет водитель грузовика, обвиняемый в гибели пожилой женщины в аварии в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекших гибель человека. В преступлении обвиняют 35-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, 28 сентября мужчина за рулём грузовика с цистерной воды ехал задним ходом во дворе на улице Спартаковской. Автомобиль забил проходящую мимо 81-летнюю женщину. Потерпевшая от полученных травм умерла в больнице.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд г. Брянска. Мужчине грозит до пяти лет колонии.