Брянский суд рассмотрит дело о торговле незарегистрированными лекарствами на 725 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном ввозе в Россию и сбыте незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. В преступлении обвиняют 20 жителей Московской области и жителя Брянской области.

По версии следствия, в 2018 году житель Раменского района создал преступную организацию, в которую вошли 20 человек в возрасте от 26 до 54 лет. Они незаконно ввозили в Россию оптовые партии незарегистрированных иностранных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Для хранения фигуранты оборудовали склад в жилом доме деревне Минино Раменского района.

Лекарства продавали через интернет, и доставляли покупателям курьерами или через почту.

С апреля 2018 по апрель 2023 года обвиняемые ввезли в Россию лекарств на более чем 286 млн рублей. Фигуранты получили незаконный доход от их реализации на сумму более 725 млн рублей.

До суда 16 обвиняемых содержатся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде или другими ограничениями.