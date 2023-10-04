Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 28-летней давности

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве подростком 51-летнего мужчины 28 лет назад. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об умышленном убийстве. Примечательно, что обвиняемый в преступлении умер в сентябре 2023 года. Само же убийство произошло 28 лет назад.

По версии следствия, 13 октября 1995 года в Брянске 17-летний парень пил алкоголь в компании ранее незнакомого 51-летнего мужчины в его квартире. Во время конфликта юноша избил хозяина жилплощади и семь раз ударил ножом в шею. Потерпевший умер на месте.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Свет на него пролил обнаруженный в 1995 году след ладони руки в квартире погибшего. Подозреваемого правоохранители установили. За это время тот успел выйти из тюрьмы, куда попал в 1998 году за убийство женщины.

Близкая родственница умершего обвиняемого настояла на судебном рассмотрении уголовного дела, уточнили в региональной прокуратуре.