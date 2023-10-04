Брянский суд рассмотрит дело об убийстве 28-летней давности

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве подростком 51-летнего мужчины 28 лет назад. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об умышленном убийстве. Примечательно, что обвиняемый в преступлении умер в сентябре 2023 года. Само же убийство произошло 28 лет назад.
По версии следствия, 13 октября 1995 года в Брянске 17-летний парень пил алкоголь в компании ранее незнакомого 51-летнего мужчины в его квартире. Во время конфликта юноша избил хозяина жилплощади и семь раз ударил ножом в шею. Потерпевший умер на месте.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Свет на него пролил обнаруженный в 1995 году след ладони руки в квартире погибшего. Подозреваемого правоохранители установили. За это время тот успел выйти из тюрьмы, куда попал в 1998 году за убийство женщины.
Близкая родственница умершего обвиняемого настояла на судебном рассмотрении уголовного дела, уточнили в региональной прокуратуре.
29.09.2023 15:53
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,
27.09.2023 12:47
На татами — юниоры
В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также
27.09.2023 12:44
В Вяземском районе проходит Вахта Памяти
Очередная масштабная поисковая экспедиция на смоленской земле объединила 250 бойцов поисковых отрядов из разных российских регионов и Республики Беларусь. 23 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в открытии Вахты Памяти в Вяземском районе. На второй день работы поисковики по традиции собрались на открытие завершающей сезон Вахты Памяти у «времянки» —