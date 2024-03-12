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Брянский суд вынес приговор по делу 14-летней давности о краже икон

2024, 12 марта 13:32 Происшествия
Брянский суд вынес приговор по делу 14-летней давности о краже икон
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Брянский суд озвучил приговор руководителю банды, которая 14 лет назад совершила кражу 14 икон из храмов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о хищение исторической ценности. Приговор выслушал 37-летний житель региона.  

С декабря 2009 по август 2010 года мужчина руководил бандой. Участники совершили 14 краж икон в Клинцовском, Новозыбковском, Суражском, Унечском и Красногорском районах. Ущерб превысил 2,4 млн рублей. В частности, из Свято-Никольского храма в Клинцах банда похитила икону «Спас Великий Архиерей»  конца 19 века стоимостью 500 тысяч рублей.

Трое соучастников в 2015 году отправились в тюрьму. А фигурант с 2012 года был в федеральном розыске. В марте прошлого года его задержали правоохранители в Москве. 

Суд приговорил мужчину к 11 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.

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