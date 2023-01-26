Брянский суд вынес приговор по делу о краже из нефтепровода

Брянский суд озвучил приговор по делу о краже 30 тонн топлива из нефтепровода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже из нефтепровода в отношении четырёх мужчин. С мая по август 2021 г. участники организованной группы с помощью спецтехники сделали врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Брянском районе. Они похитили почти 30 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,6 млн рублей. Часть они продали.

Несколько фигурантов задержали на месте совершения преступления правоохранители.

Суд назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет в колонии. Приговор не вступил в законную силу.