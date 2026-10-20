Брянский суд вынес заочный приговор по делу об убийстве 29-летней давности

2026, 20 октября 09:20

Брянский суд вынес заочный приговор по делу об убийстве 29-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Дятьково заочно вынес приговор по уголовному делу об убийстве. В преступлении признали виновным 61-летнего уроженца Клинцовского района, находящегося в международном розыске.

16 апреля 1997 года в деревне Березино в Дятьковском районе после совместного распития спиртных напитков между фигурантом и его знакомым возник конфликт. Мужчина нанес приятелю не менее 15 ударов тупым предметом по голове и туловищу. Потерпевший умер. Его тело обнаружили на следующий день в подвале соседнего от места жительства осужденного дома.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило.