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Жительница Жуковки получила условное наказание за кражу денег с чужой карты

2026, 14 октября 15:32
Жительница Жуковки получила условное наказание за кражу денег с чужой карты
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Жительница Жуковки получила условное наказание за кражу денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о кража с банковского счёта. на скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница Жуковки. 

Женщина нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, которую потерял ребёнок. С чужим платёжным средствам фигурантка отправилась по магазинам. Обвиняемая приобрела продукт и алкогольные напитки на более чем 3000 рублей.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб. Суд назначил виновной условное лишение свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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