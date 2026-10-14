Жительница Жуковки получила условное наказание за кражу денег с чужой карты

2026, 14 октября 15:32

Жительница Жуковки получила условное наказание за кражу денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о кража с банковского счёта. на скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница Жуковки.

Женщина нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, которую потерял ребёнок. С чужим платёжным средствам фигурантка отправилась по магазинам. Обвиняемая приобрела продукт и алкогольные напитки на более чем 3000 рублей.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб. Суд назначил виновной условное лишение свободы. Приговор в законную силу не вступил.