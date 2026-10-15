Похитившего свыше двух миллионов рублей у брянцев лжеработника суд отправил в колонию

2026, 15 октября 17:46

Похитившего свыше двух миллионов рублей у брянцев лжеработника суд отправил в колонию на пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрел суд Володарского района города Брянска. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель областного центра.

С 2021 года по 2024 год фигурант заключал с жителями региона договоры на строительство и выполнение ремонтных работ. После получения предоплаты он не выполнял договорённости и скрывался. Ущерб превысил два миллиона рублей.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших. В законную силу решение не вступило.