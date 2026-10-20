Сотрудник брянского центра «Народное творчество» выступил на всероссийском семинаре

2026, 20 октября 09:35

Сотрудник брянского центра «Народное творчество» представил опыт по сохранению нематериального этнокультурного достояния на всероссийском семинаре . Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе в Москве в Государственном Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова прошёл всероссийский семинар. Мероприятие посвятили формированию реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. Более 70 ученых и экспертов из разных регионов обсудили порядок работы в экспедициях, развитие региональных реестров и критерии определения федеральной значимости объектов, специфику фольклорной реконструкции и народного исполнительского искусства. Так участники семинара поговорили об инструментах популяризации культурного наследия через современные инфоресурсы.

На мероприятии выступил заведующий сектором традиционной народной культуры Брянского областного методического центра «Народное творчество» Иван Булаткин. Он рассказал об опыте по сохранению нематериального культурного достояния в регионе. Участникам эксперт показал кадры из фильма-реконструкции «Зимние Святки в Брянской области». По итогам семинара Ивану Булаткину предложили разработать методические рекомендации по созданию фильмов-реконструкций.