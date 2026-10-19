Кражу продуктов из магазина раскрыли за пару часов полицейские в Брянске

2026, 19 октября 11:42

Кражу водки, курицы и колбасы из магазина раскрыли за пару часов полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники магазина самообслуживания на улице Молодой Гвардии в городе Брянске при изучении записей с камер видеонаблюдения выявили факт кражи товаров. Один из посетителей вынес без оплаты из торгового зала водку, мясные купаты, колбасу и курицу. Ущерб составил почти 3000 рублей. Директор магазина обратился в полицию.

За нескольких часов правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. 43-летний житель Брянского района ранее не раз уже был судим. Фигурант пояснил, что похищенные товары употребил в пищу.

Возбуждено уголовное дело.