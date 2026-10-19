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Криминал

Кражу продуктов из магазина раскрыли за пару часов полицейские в Брянске

2026, 19 октября 11:42
Кражу продуктов из магазина раскрыли за пару часов полицейские в Брянске
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Кражу водки, курицы и колбасы из магазина раскрыли за пару часов полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники магазина самообслуживания на улице Молодой Гвардии в городе Брянске при изучении записей с камер видеонаблюдения выявили факт кражи товаров. Один из посетителей вынес без оплаты из торгового зала водку, мясные купаты, колбасу и курицу. Ущерб составил почти 3000 рублей. Директор магазина обратился в полицию.

За нескольких часов правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. 43-летний житель Брянского района ранее не раз уже был судим.  Фигурант пояснил, что похищенные товары употребил в пищу.

Возбуждено уголовное дело.

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