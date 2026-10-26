Водитель мотоцикла погиб в Почепском районе в минувшую субботу

2026, 26 октября 09:42

Водитель мотоцикла погиб в Почепском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью в субботу, 24 октября, на автодороге регионального значения «Брянск — Новозыбков — Мглин — Бельково» в Почепском районе произошла авария. 32-летний мужчина за рулём мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo.

Байкер от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.