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ДТП

Водитель мотоцикла погиб в Почепском районе в минувшую субботу

2026, 26 октября 09:42
Водитель мотоцикла погиб в Почепском районе в минувшую субботу
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Водитель мотоцикла погиб в Почепском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

Ночью в субботу, 24 октября, на автодороге регионального значения «Брянск — Новозыбков — Мглин — Бельково» в Почепском районе произошла авария. 32-летний мужчина за рулём мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo. 

Байкер от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.

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