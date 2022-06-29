Брянского подростка наградили за помощь в задержании грабителя

Даниила Колжиков стал свидетелем преступления.

Начальник регионального УМВД Владислав Толкунов наградил 14-летнего подростка из Брянска за помощь в задержании грабителя.

В Володарском районе Брянска злоумышленник напал на женщину. Угрожая ножом он требовал деньги.

Случайным свидетелем преступления стал Даниил Колжиков. Мальчик вспомнил, что по дороге видел патрульный экипаж дорожно-патрульной службы. Подросток быстро добежал до сотрудников и сообщил им об ограблении.

Благодаря помощи мальчика, полицейские по горячим следам задержали преступника и вернули потерпевшей деньги.

На оперативном совещании начальник областной полиции Владислав Толкунов поблагодарил Даниила Колжикова за помощь, а также вручил мальчику грамоту и подарок.