Брянского студента подозревают в ограблении прохожего
17-летнего студента полицейские подозревают в ограблении прохожего в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 33-летний житель Фокинского района Брянска. Поздним вечером на улице у него произошёл конфликт с неизвестным. Перепалка переросла в драку. Потерпевший получил синяки и лишился дорогостоящего смартфона.
Оперативники уголовного розыска за два дня установили подозреваемого. Им оказался 17-летний студент из областного центра. Смартфон заявителя стражи порядка обнаружили в квартире юноши.
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