Брянскому матереубийце отказали в досрочном освобождении

Суд принял решение исходя из характеристики личности заключенного и его поведения в колонии.

Стародубский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении 36-летнего заключенного ИК-5 УФСИН России по Брянской области. Ранее Новозыбковский городской суд приговорил его к девяти с половиной годам заключения за убийство матери.

Как сообщает региональная прокуратура, в июле 2012 года в своей квартире пьяный мужчина до смерти избил мать.

Рассмотрев ходатайство, суд с учетом обстоятельств, характеризующих личность осужденного, и его ненадлежащего поведения в колонии, в условно-досрочном освобождении отказал.