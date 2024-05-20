Водитель мопеда сломал палец в ДТП в Новозыбкове

30-летний водитель мопеда сломал палец при столкновении с иномаркой в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбкове произошла авария. 59-летний водитель за рулём Renault Logan при повороте во двор не уступил дорогу мопеду «Зид-50». 30-летний мужчина ехал прямо во встречном направлении.

При столкновении водитель мопеда сломал палец и получил множественные ссадины. Его отвезли в больницу.

На водителя иномарки стражи порядка составили несколько административных материалов. Полиция проводит проверку.