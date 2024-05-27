В Стародубе благоустроят сквер за 100 млн рублей по нацпроекту. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году победил сквер «40 лет Победы» в Стародубе. На преображение этой территории по нацпроекту «Жилье и городская среда» из федерального бюджета выделили 72,3 млн рублей. Ещё 30 млн рублей добавили из местного бюджета.

«Здесь будет зона отдыха с фонтаном, качелями, скамьями, современным освещением, детской и спортивной площадками, местом для молодоженов, новое кафе с летней верандой. Памятники воинам-землякам, погибшим при защите интересов Родины, воинам-десантникам, пограничникам всех поколений будут сохранены и объединены в общую композицию», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Подрядная организация планирует закончить работы к 22 сентября – Дню освобождения Стародубского района от немецко-фашистских захватчиков.