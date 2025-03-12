Брянскую пенсионерку подозревают в краже мобильного телефона

72-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже мобильного телефона у ребёнка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 44-летний житель Фокинского района Брянска. Мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей его сын потерял во время прогулки в парке. Найти гаджет владелец не смог.

Полицейские выяснили, что к похищению телефона причастна 72-летняя женщина. Ранее проблем с законом у пенсионерки не было. Найденный в парке телефон она сначала хранила дома, а затем отдала родственнику.

Смартфон полицейские вернули владельцу. Фигурантке предъявлено обвинение по статье статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».