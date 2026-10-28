Жителя Брянска инспекторы оштрафовали за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД

2026, 28 октября 17:37

Жителя Брянска инспекторы оштрафовали за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения водителем Mercedes-Benz. Водитель хаотичными манёврами на дороге едва не спровоцировал аварию.

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы установили личность нарушителя. На 23-летнего житель Брянска правоохранители составили четыре протокола, в том числе за тонировку и отсутствие полиса ОСАГО. Ему грозит штраф.