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Происшествия

Жителя Брянска инспекторы оштрафовали за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД

2026, 28 октября 17:37
Жителя Брянска инспекторы оштрафовали за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД
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Жителя Брянска инспекторы оштрафовали за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения водителем Mercedes-Benz. Водитель хаотичными манёврами на дороге едва не спровоцировал аварию. 

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы установили личность нарушителя. На 23-летнего житель Брянска правоохранители составили четыре протокола, в том числе за тонировку и отсутствие полиса ОСАГО. Ему грозит штраф. 

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