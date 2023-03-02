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Бывшего начальника брянского отдела полиции ждёт суд

2023, 02 марта 08:09 Происшествия
Бывшего начальника брянского отдела полиции ждёт суд
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Бывшего начальника брянского отдела полиции ждёт суд по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурор Брянской области Александр Войтович подписал обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 39-летнего начальника МО МВД России «Брянский».

По версии следствия, в 2022 году полицейский пообещал представителю фирмы за 5 млн рублей помочь избежать ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, а также вернуть изъятые при обыске деньги и документы. При получении части суммы в миллион рублей фигуранта задержали сотрудники управления ФСБ.

Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.

 

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