Бывшего начальника брянского отдела полиции ждёт суд
Бывшего начальника брянского отдела полиции ждёт суд по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокурор Брянской области Александр Войтович подписал обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 39-летнего начальника МО МВД России «Брянский».
По версии следствия, в 2022 году полицейский пообещал представителю фирмы за 5 млн рублей помочь избежать ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, а также вернуть изъятые при обыске деньги и документы. При получении части суммы в миллион рублей фигуранта задержали сотрудники управления ФСБ.
Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
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